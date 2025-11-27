A teatro un giallo fra ironia e colpi di scena in una villa

Otto donne, una villa isolata e un mistero fatto di segreti, ironia e colpi di scena, che ribaltano continuamente ogni certezza. Un giallo che affascina e diverte al tempo stesso. È lo spettacolo teatrale che verrà portato in scena sabato alle 21 a Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora: a essere proposta sarà la rappresentazione dal titolo “Otto donne e un mistero“, atto unico di Robert Thomas interpretato dagli attori allievi del TeatroLab Adulti. La storia è ambientata in una villa remota, immersa nel silenzio: qui si ritrovano 8 donne, dalle personalità diverse e inaspettate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

