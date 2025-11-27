A teatro un giallo fra ironia e colpi di scena in una villa

Otto donne, una villa isolata e un mistero fatto di segreti, ironia e colpi di scena, che ribaltano continuamente ogni certezza. Un giallo che affascina e diverte al tempo stesso. È lo spettacolo teatrale che verrà portato in scena sabato alle 21 a Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora: a essere proposta sarà la rappresentazione dal titolo “Otto donne e un mistero“, atto unico di Robert Thomas interpretato dagli attori allievi del TeatroLab Adulti. La storia è ambientata in una villa remota, immersa nel silenzio: qui si ritrovano 8 donne, dalle personalità diverse e inaspettate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A teatro un giallo fra ironia e colpi di scena in una villa

Argomenti simili trattati di recente

Ecco date e orari delle repliche nel Salotto del giallo a due passi dal Po, il Teatro Erba di Torino di uno degli spettacoli gialli più avvincenti di Agatha Christie VERSO L’ORA ZERO nella bella edizione della Compagnia Torino Spettacoli con i Beniamini Elia Te - facebook.com Vai su Facebook

A teatro un giallo fra ironia e colpi di scena in una villa - Otto donne, una villa isolata e un mistero fatto di segreti, ironia e colpi di scena, che ribaltano continuamente ... Lo riporta ilgiorno.it

Tutta l’ironia del Giuoco delle parti ’Pirandello Pulp’ al teatro Astoria - Tra ironia, colpi di scena e una riflessione pungente sul teatro e sulla vita, va in scena la versione attuale e irriverente de ‘Il Giuoco delle parti’ di Luigi Pirandello, firmata da Edoardo Erba. Come scrive lanazione.it

"Il mio truffatore, tra ironia e colpi di scena" - "Nella commedia vesto i panni di un truffatore che va agli arresti domiciliari ospitato dalla sorella, controvoglia del cognato che sta per chiudere un affare importantissimo con il Vaticano. Scrive ilrestodelcarlino.it