Mattarella: “i migranti contribuiscono al benessere delle nostre comunità” imolaoggi.it
Età pensionistica in aumento fino ai 70 anni nei Paesi Ocse: cresce anche il divario di genere dayitalianews.com
Inps: Sud in testa su crescita di imprese, posti di lavoro e contributi. Segnali positivi da Calabria e ... gazzettadelsud.it
Ripartono le competizioni nel Brindisino: a San Donaci il torneo regionale di Dama Frysk brindisireport.it
EP. 9: Breve storia d'amore, Die My Love, Train Dreams. Scarlett Johansson fa l'esorcista today.it
Tutto in pochi secondi: il video dell’omicidio di Marco Veronese smentisce il killer quotidiano.net
Un posto al sole, anticipazioni di oggi 27 novembre 2025
Nella puntata di Un posto al sole in onda oggi, giovedì 27 novembre 2025, Palazzo Palladini torna a... ► anticipazionitv.it
A30 Caserta Salerno, stop notturno svincolo Mercato San Severino
Tempo di lettura: < 1 minutoSulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e ... ► anteprima24.it
Zielinski sui social dopo la doccia fredda: «Sconfitta amara, ma non molliamo. Testa subito alla partita di domenica»
di Dario BartolucciZielinski si prepara per la prossima partita di campionato! La reazione del polac... ► internews24.com
Grande Fratello, Domenico D'Alterio mette in discussione la Nomination di Anita Mazzotta
Domenico D'Alterio infastidito dalla Nomination di Anita Mazzotta. Arriva il confronto tra i due con... ► comingsoon.it
L'Antica Fiera dei Bogoni a Sant’Andrea di Badia Calavena
Dal 28 al 30 novembre 2025 la frazione di Sant’Andrea di Badia Calavena, in provincia di Verona, r... ► veronasera.it
Arbitro Juventus Next Gen Perugia: designato il fischietto del match di Serie C in programma domenica
di Redazione JuventusNews24Arbitro Juventus Next Gen Perugia: sarà Sacchi a dirigere il match valido... ► juventusnews24.com
Milan, Rabiot dopo il derby: “Vittoria da squadra vera che ci dà tanta fiducia. Spero Maignan resti a lungo”
Dopo un derby vinto da vero dominatore del centrocampo, il numero 12 del Milan Adrien Rabiot ha rila... ► pianetamilan.it
Violenza tra polizia e tifosi dopo la vittoria del Flamengo: il video degli scontri
Una festa finita in scontri con la polizia. L'entusiasmo dei tifosi brasiliani del Flamengo, finalis... ► video.gazzetta.it
"Il Frigo", spettacolo con Eva Robin's all'OFF/OFF Theatre
Il Frigo, uno dei testi teatrali più apprezzati di Copi, fa il suo arrivo all'Off/Off Theatre, da ... ► romatoday.it
Castellammare, perito assicurativo minacciato e gettato in mare: arrestati due uomini vicini al clan
Due uomini ritenuti vicini al gruppo malavitoso Vitale, legato al clan D’Alessandro, sono stati arr... ► teleclubitalia.it
Ragazzine ubriache al bar: sospeso il locale che serviva alcol ai minori
Due ragazze minorenni ubriache, una lite con il barista e un locale che finisce sotto provvediment... ► trentotoday.it
Ai, Tripi (Confindustria): “Abbiamo coinvolto giovani industriali per informare le Pmi”
(Adnkronos) – Per incentivare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane, “dobb... ► periodicodaily.com
Come Amazon Sta Trasformando il Risparmio Quotidiano: Scopri le Novità!
Esplora come Amazon stia rivoluzionando l'esperienza di acquisto, ponendo il risparmio al centro de... ► donnemagazine.it
Dimentica le lunghe routine anti rughe: questo kit Foreo in sconto Black Friday è tutto ciò di cui ha bisogno la tua pelle
La caccia al regalo di Natale perfetto è ufficialmente aperta, e quest’anno la missione è chiara: t... ► dilei.it
Hashish sul pullman, brigadiere libero dal servizio chiama i colleghi e al capolinea fa arrestare un 34enne
I carabinieri della compagnia di Corleone hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne per dete... ► palermotoday.it
Simeone felice per l’«umile» Gimenez
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Diego Simeone si è rallegrato per l’“umi... ► justcalcio.com
Via Antonio Ugo, montagna di rifiuti davanti alla nuova facoltà di Farmacia
Ecco cosa succede di fronte la nuova facoltà di Farmacia: siamo in via Antonio Ugo all'angolo con ... ► palermotoday.it
Oltre 300 studenti all'evento 'Romagna: generazioni al lavoro I nuovi calcolatori quantistici'
Oltre 300 studenti e studentesse provenienti da Istituti superiori di Forlì-Cesena e di Rimini, ac... ► forlitoday.it
Made in Umbria, la produzione del Prosciutto di Norcia diventa modello per la tutela del territorio
"Sostenibilità e tutela dell’ambiente": sono le altre due parole chiave - oltre che quella princip... ► perugiatoday.it
Auto clonate in Italia circolavano in Spagna, la Polizia stronca il traffico illegale
La Procura di Velletri e la Polizia di Stato hanno scoperto un'attività di riciclaggio di veicoli ru... ► gazzetta.it
La generazione delle non relazioni
La generazione attuale vive l’amore in forme nuove, talvolta più leggere, talvolta più complesse. L... ► lidentita.it
Scuole nel mirino dei ladri, rubati computer a Pago Veiano
Tempo di lettura: 2 minutiFurto nella notte a Pago Veiano. Ignoti hanno svaligiato le scuole, por... ► anteprima24.it
UFFICIALE! CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA IN PRIMA SERATA TRA NOVITÀ E CONFERME
Ufficiale! Arrivata la tanto attesa fumata bianca di Pier Silvio Berlusconi e dei vertici Mediaset... ► bubinoblog
Attentato ponte Crimea 2022, Russia condanna 8 imputati a ergastolo: "Operazione dei servizi segreti ucraini, bomba nascosta in un camion"
Ergastolo a otto imputati per l’attentato al ponte di Crimea: per Mosca fu un’operazione dei servi... ► ilgiornaleditalia.it
Elezioni regionali Campania 2025: Ecco i numeri di Benevento
Elezioni Regionali Campania 2025: A Benevento Fico vince, ma il Centrodestra mangia 20 punti in cin... ► puntomagazine.it
Altri 20 centimetri di neve caduti in Campigna. Continua l'allerta per rischio frane sull'entroterra
Sono circa venti i centimetri di neve caduti nella nottata tra mercoledì e giovedì sul crinale for... ► forlitoday.it
Nessuna sorpresa dal Tar, respinto il ricorso dei tifosi nerazzurri: rimane il divieto di trasferte per 3 mesi
Nessuno sconto, nessun ‘regalo di Natale’ anticipato. Nessuna reale giustizia, verrebbe anche da d... ► pisatoday.it
“Mi hanno sparato. Il proiettile è entrato nella mia schiena ma è uscito senza causare grossi danni”: la storia choc della pallavolista Julia Rocha Marques de Azevedo
“Ieri sera sono rinata! Ho vissuto qualcosa che non avrei mai immaginato di passare: mi hanno spara... ► ilfattoquotidiano.it
Mattarella: “i migranti contribuiscono al benessere delle nostre comunità”
Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo agli Stati generali dell... ► imolaoggi.it
Brodie Lee Jr: “Un giorno sarò io a far ritirare Cody Rhodes”
Una star del wrestling di seconda generazione vuole essere colui che metterà fine alla carrie... ► zonawrestling.net
Ai, Hamaba (Sony): “Lavoriamo a tecnologia che garantisca l’autenticità delle informazioni”
(Adnkronos) – "L'Ia puo' aiutarci nella quotidianità ma uno dei problemi riguarda la disinformazion... ► webmagazine24.it
Picchia e colpisce al volto il padre mandandolo al pronto soccorso
Prima le minacce, poi un’aggressione e infine l’intervento delle forze dell’ordine. Si è conclusa ... ► trentotoday.it
"No" alla criminalità a Latina. Ecco il sit in di Libera
A Latina l'associazione Libera ha organizzato una manifestazione in piazza del Popolo a partire da... ► latinatoday.it
Conte rinato dopo la sosta: svolta nata a Torino
Conte rinato dopo la sosta: svolta nata a Torino Secondo Repubblica, la sosta ha rappresentato molt... ► forzazzurri.net
Alice Alison, la svolta con Je ne me vois plus: “Una storia vissuta sulla mia pelle”
L’ultimo singolo di Alice Alison, Je ne me vois plus, rappresenta per lei una svolta personale e ar... ► dilei.it
Splendida Cornice, 27 novembre, ospiti Verdone, Pilar Fogliati e i campioni di scacchipugilato
Geppi Cucciari accoglierà in studio anche J-Ax e i campioni di scacchipugilato Nicolò Tiraboschi e T... ► gazzetta.it
Stranger Things 5: nei primi quattro episodi sorprende ancora e diventa mito contemporaneo
Nei primi quattro episodi la storia riparte da Hawkins con un’energia nuova: il Sottosopra si fa più... ► vanityfair.it
Calciomercato Inter LIVE: Ausilio tiene Giovane sotto stretta osservazione! Cosa filtra sulla punta del Verona
di Redazione Inter News 24Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incon... ► internews24.com
Documentazione di conclusione incarichi PNRR a firma del Dirigente – Con modelli di attestazione conclusione incarichi
Con il presente contributo analizzeremo le fasi conclusive delle attività progettuali sostenute col... ► orizzontescuola.it
L'annuncio a sorpresa di Papa Leone XIV: "Voglio venire a Torino e vedere la Sindone"
“È mia intenzione venire a Torino, visitare la città e vedere la Sindone”. Lo ha detto oggi, 27 no... ► torinotoday.it
I direttori generali attori del cambiamento in sanità al Forum risk management 2025
Arezzo, 27 novembre 2025 – Il ruolo cruciale e la responsabilità dei direttori generali delle azien... ► lanazione.it
Addio a Pam Hogg, la stilista punk rock che con i suoi colori ha conquistato anche Rihanna e Lady Gaga
Non solo moda, ma anche musica e tanto altro. Il mondo della creatività saluta uno dei talenti più a... ► vanityfair.it
Panico al concerto di Anna Pepe: spray al peperoncino in platea, show fermato all’improvviso (VIDEO)
Non lo si può dire altrimenti, a costo di suonare ripetitivi: sono stati attimi di autentico panico... ► cinemaserietv.it
Salto con gli sci, la Coppa del Mondo maschile di scena a Ruka. Il trampolino finnico incute timore…
La terza tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci andrà in scena sabato 29... ► oasport.it
L’ultima intervista di Ornella Vanoni: il suo amore più grande la tradiva. “Sentivo l'odore delle altre”
È stato Aldo Cazzullo a fare l’ultima intervista a Ornella Vanoni e l’ha proposta nel suo martedì di... ► milleunadonna.it
Colpo al 10eLotto: vinti 20mila euro in paese
Si fa festa in Alto Adige, più precisamente a Merano, per l’ultima vittoria al concorso del 10eLot... ► trentotoday.it
Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 novembre 2025: Thomas in partenza, addio Hope?
Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 28 novembre 2025 su Canale5. ... ► comingsoon.it
Chivu Inter, due sconfitte di fila: il momento delicato del tecnico rumeno e dei suoi giocatori in questa fase
di Redazione Inter News 24Chivu Inter, doppia grande prestazione ma senza riuscire ad ottenere neanc... ► internews24.com
Bonini sicuro sulla Juve: «Come si può risorgere? Penso che Spalletti debba puntare su una cosa»
Juve, Massimo Bonini si esprime così sul momento attuale della squadra bianconera. La situazione no... ► calcionews24.com
Ballando con le Stelle 2025 sta diventando tossico, e i dubbi sull'infortunio di Francesca Fialdini lo dimostrano
Il clima di tensione, ansia e nervosismo che si respira all'interno del programma sta diventando ins... ► vanityfair.it
In Italia si andrà in pensione dopo i 70 anni
I dati Ocse: l'età per lasciare il lavoro si alzerà sempre di più The post In Italia si andrà in pe... ► lidentita.it
Nuova stretta Ue: allarme per la pesca in Italia
Previsioni nere per il 2026 in tutti i mari del Paese, l'appello a Lollobrigida The post Nuova stre... ► lidentita.it
Occupazione: cresce la domanda di lavoro, presenti elementi di fragilità
Nel mese di novembre le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono circa 6.70... ► pisatoday.it
Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 13ª giornata
Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa per il tredic... ► gazzetta.it
Il “Gran Varietà dei Ferrovieri” al teatro Spina
Arezzo, 27 novembre 2025 – Il Comitato Spettacolo Ferrovieri informa che sabato 29 novembre 2025, a... ► lanazione.it
Ai, Benifei (Pd): “Sforzo di semplificazione della Commissione condivisibile solo in parte”
(Adnkronos) – Nell’ambito del Digital Omnibus, “questo sforzo di semplificazione della Commissione ... ► webmagazine24.it
Tutto in pochi secondi: il video dell’omicidio di Marco Veronese smentisce il killer
Torino, 27 novembre 2025 – Marco Veronese cammina ignaro verso la sua abitazione quando dalle auto ... ► quotidiano.net
L’evoluzione del giornalismo digitale: tendenze e sfide attuali
Esplora l'affascinante viaggio dell'evoluzione del giornalismo digitale e le sue nuove tendenze. Le... ► donnemagazine.it
Milinkovic Savic Juve, il sogno può diventare realtà a gennaio? Cosa filtra sul centrocampista in forza all’Al Hilal: gli aggiornamenti
di Redazione JuventusNews24Milinkovic-Savic Juve, il serbo è il sogno per la mediana di Spalletti: l... ► juventusnews24.com
Acque verdi in Canal Grande, in corso di notifica daspo, denunce e sanzioni
Stanno per essere notificati i daspo urbani, le denunce e le sanzioni scattate sabato nei confront... ► veneziatoday.it
Pastiera napoletana, il dolce di famiglia tutto l’anno
Tra Pasqua e Natale, sulle tavole partenopee c’è un dolce che non conosce più attese. La pastiera n... ► sbircialanotizia.it
Il nuovo tour di Annalisa: 14 ballerini e scenografie mozzafiato. La scaletta e i dettagli
Si intitola “Ma noi siamo fuoco, Capitolo I” il nuovo tour che Annalisa sta portando in giro per l... ► today.it