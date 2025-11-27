A suor Guglielmina le Chiavi della città di Riposto | Un esempio luminoso per la nostra comunità

Riposto rende omaggio a una delle sue figure più amate, scegliendo di affidarle uno dei simboli più alti della comunità: le "Chiavi della città". Con determinazione sindacale, il sindaco Davide Vasta ha conferito il prestigioso riconoscimento a suor Guglielmina del Gesù Crocifisso Sac, al secolo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - A suor Guglielmina le "Chiavi della città" di Riposto: "Un esempio luminoso per la nostra comunità"

