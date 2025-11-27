A Roseto Valfortore due eventi con l’artista statunitense Colescott Rubin
A Roseto Valfortore, Asteria Guest & Artist House – progetto vincitore del bando ‘Luoghi Comuni’ della Regione Puglia e curato da Asteria Space – organizza due eventi che sono parte del percorso di residenza dell’artista statunitense Colescott Rubin.Il 28 novembre Rubin si esibirà in una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
