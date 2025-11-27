A Roma l’evento di Libero Quotidiano ‘Energie Nuove’

Energie nuove: Italia tra investimenti, reti e strategie energetiche nel contesto geopolitico. Roma. A Roma, presso il Casino dell’Aurora, si è svolto l’evento dal titolo ‘Energie nuove. Investimenti, reti, relazioni’, promosso da Libero Quotidiano. Al centro del dibattito il tema delle nuove strategie energetiche, il ruolo dell’Italia nello scenario europeo e mediterraneo e le prospettive di sviluppo connesse a investimenti, reti e relazioni nel settore.  Intervistato dal direttore di Libero Quotidiano, Mario Sechi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ha osservato che “le strategie in ambito energetico risentono profondamente del quadro geopolitico internazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

