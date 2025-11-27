Tarantini Time Quotidiano Al via a Pulsano la seconda edizione della Stagione concertistica “Musicarerum”, la rassegna musicale con in cartellone tredici appuntamenti che si terranno, da novembre 2025 fino a luglio 2026, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “G. Giannone”, scuola a indirizzo musicale. È un nuovo percorso artistico che intende rafforzare il rapporto tra comunità e musica dal vivo, riportando l’ascolto condiviso al centro della vita culturale del territorio e promuovendo, attraverso la musica, una forma di partecipazione attiva, attenta e consapevole, della cittadinanza. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Associazione La ’Ngegna e il Gruppo Culturale Letterario, con il coinvolgimento del Conservatorio Statale “Giovanni Paisiello” di Taranto, che prenderà parte con quattro concerti dedicati, offrendo un contributo fondamentale dal punto di vista artistico e formativo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Pulsano al via la nuova stagione “Musicarerum”