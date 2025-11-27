A Offida arrivano le nuove telecamere

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Offida arrivano nuove telecamere. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’ambiente e alla Polizia municipale Fabio Amabili: "Stiamo installando dispositivi di ultima generazione in tre punti strategici del territorio, scelti per migliorare sicurezza, controllo del traffico e tutela degli spazi pubblici. Le telecamere Ocr permettono la lettura automatica delle targhe, favorendo interventi più rapidi ed efficaci e una gestione più moderna della mobilità urbana. Il sistema sarà direttamente integrato con le forze dell’ordine, così da garantire un monitoraggio tempestivo e una risposta immediata in caso di necessità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a offida arrivano le nuove telecamere

© Ilrestodelcarlino.it - A Offida arrivano le nuove telecamere

Approfondisci con queste news

offida arrivano nuove telecamereA Offida arrivano le nuove telecamere - Ad annunciarlo è stato l’assessore all’ambiente e alla Polizia municipale Fabio Amabili: "Stiamo installando dispositivi di ultima generazione in tre punti strategi ... Scrive ilrestodelcarlino.it

offida arrivano nuove telecamerePer la provincia di Como centinaia di migliaia di euro per nuove telecamere: i 6 Comuni e le cifre - Ad annunciarlo, il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni: “Grazie al contributo di 400centomila euro in favore di 6 Comuni della provi ... Secondo comozero.it

offida arrivano nuove telecamereSicurezza e occhi elettronici. Soldi per acquistare ventitré nuove telecamere - Le apparecchiature saranno installate in pineta, ex Cartiera e Senzuno. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Offida Arrivano Nuove Telecamere