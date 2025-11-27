A Offida arrivano le nuove telecamere

A Offida arrivano nuove telecamere. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’ambiente e alla Polizia municipale Fabio Amabili: "Stiamo installando dispositivi di ultima generazione in tre punti strategici del territorio, scelti per migliorare sicurezza, controllo del traffico e tutela degli spazi pubblici. Le telecamere Ocr permettono la lettura automatica delle targhe, favorendo interventi più rapidi ed efficaci e una gestione più moderna della mobilità urbana. Il sistema sarà direttamente integrato con le forze dell’ordine, così da garantire un monitoraggio tempestivo e una risposta immediata in caso di necessità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Offida arrivano le nuove telecamere

