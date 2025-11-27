a novembre crolla la fiducia dei consumatori possibile gelata sui consumi di natale

A novembre, mentre dalle audizioni sulla manovra emergeva come gli italiani non possano aspettarsi grande sollievo dalle misure di finanza pubblica messe in campo dal governo, la fiducia dei consumatori è crollata. L’ Istat ha rilevato che l’indice è sceso da 97,6 a 95, il valore più basso da aprile. Un andamento che stride con il progresso della fiducia delle imprese, in salita da 94,4 a 96,1. L’ Unione nazionale consumatori paventa “una possibile gelata sui consumi di Natale ” e Federconsumatori attacca: “Non potrebbe essere diversamente in una situazione in cui le condizioni delle famiglie peggiorano di giorno in giorno e non c’è nessun provvedimento all’orizzonte per migliorarle”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

