A Monza le strade con l' asfalto patchwork | e interviene anche l' ex sindaco

Che le strade di Monza risentano del passare degli anni è cosa nota da tempo. Il traffico sempre più intenso e "pesante" (pullman e tir) logora infatti letteralmente l'asfalto e, in assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, il rischio è sempre quello che si aprano buche o peggio ancora. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Monza le strade con l'asfalto "patchwork": e interviene anche l'ex sindaco

Scopri altri approfondimenti

La neve scesa in diverse città della Lombardia, nella mattinata di venerdì 21 novembre, ha imbiancato i tetti delle case e ricoperto di bianco i giardini e le strade. Le immagini girate con il drone tra le province di Monza e della Brianza e Bergamo. - facebook.com Vai su Facebook

A Monza le strade con l'asfalto "patchwork": e interviene anche l'ex sindaco - Il traffico sempre più intenso e "pesante" (pullman e tir) logora infatti letteralmente l'asfalto e, in assenza di manuten ... Riporta monzatoday.it

Voragine in via Mentana a Monza: strade chiuse e mezzi deviati giovedì 25 settembre. Tutte le informazioni - Dopo il cedimento dell'asfalto in via Mentana di questo pomeriggio la fornitura di acqua potabile sta tornando regolare in tutta la città. Come scrive ilgiorno.it

Strade monzesi dissestate: Monza Mobilità si occuperà della manutenzione - Si rincorrono, quotidianamente, segnalazioni di cittadini relative a buche e dissesti pericolosi. Segnala ilgiorno.it