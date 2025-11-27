A Monza c' è un nuovo e modernissimo campo da basket

Monzatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Si trova all'interno del parchetto situato all'incrocio tra via Monte Bianco e via Monte Bisbino, nel quartiere Triante, riaperto e restituito ai monzesi in settimana dopo l’intervento di riqualificazione che ha interessato l’area verde in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

a monza c 232 un nuovo e modernissimo campo da basket

© Monzatoday.it - A Monza c'è un nuovo e modernissimo campo da basket

Contenuti che potrebbero interessarti

Da grande flop a sorpresa. Monza, c’&#232; un nuovo Maric - La fase di stallo sul mercato in casa Monza prosegue e a due settimane dall’esordio ufficiale, contro il Frosinone in Coppa Italia, il futuro di tanti giocatori chiave appare incerto. Scrive ilgiorno.it

Monza, ufficiale il nuovo CdA: addio a Galliani - Retrocesso in Serie B, nella giornata di oggi &#232; stato annunciato il nuovo CdA, come confermato da una nota ufficiale sul sito del club: "AC Monza comunica che ... Lo riporta calciomercato.com

Nasce il nuovo Monza americano: da Burdisso al futuro di Galliani, &#232; rivoluzione totale (Calciomercato.it) - Nella giornata di ieri, 1 luglio 2025, è arrivato il cosiddetto “signing”, un accordo preliminare. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Monza C 232 Nuovo