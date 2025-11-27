A Monza c' è un nuovo e modernissimo campo da basket
. Si trova all'interno del parchetto situato all'incrocio tra via Monte Bianco e via Monte Bisbino, nel quartiere Triante, riaperto e restituito ai monzesi in settimana dopo l’intervento di riqualificazione che ha interessato l’area verde in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
