A Milano scoppia la protesta dei girasoli per Alessandro Cosa è successo
Ci sono due genitori che dal 2017 depongono un girasole all'esterno del campo di basket in via Dezza a Milano in ricordo del loro unico figlio, Alessandro, stroncato da un malore all'età di 15 anni mentre faceva qualche tiro a canestro con gli amici. Un gesto di amore puro e incondizionato, quello di Laura Scolari e Giorgio Meszley, la mamma e il papà del giovane cestista morto, che però qualcuno sta tentando di sabotare strappando quel fiore. Un atto vile che si ripete da qualche mese a questa parte. Ma Laura non si arrende e rimette il girasole al suo posto ogni giorno. L'ultima volta ha lasciato anche un biglietto: " Non strapparmi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
