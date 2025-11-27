Quello della sicurezza e della prevenzione è un tema costantemente in primo piano nel dibattito pubblico e politico italiano, capace di incidere fortemente sulla percezione della qualità della vita dei cittadini. Anche a Milano, città dinamica e in costante trasformazione, dove il senso di sicurezza varia in modo significativo a seconda dei luoghi, delle ore della giornata e delle esperienze individuali. È quanto emerge dall’ultima ricerca ‘Changes Unipol’, elaborata da Ipsos sulle opinioni e il percepito dei milanesi in merito alla sicurezza e alla microcriminalità. A Milano c’è più insicurezza rispetto alla media nazionale, soprattutto di notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Milano cresce l'insicurezza. «Dall'immigrazione all'uso di droghe»