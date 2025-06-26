Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Splendida Cornice, 27 novembre, ospiti Verdone, Pilar Fogliati e i campioni di scacchipugilato ilgiornale.it
Mattarella: “i migranti contribuiscono al benessere delle nostre comunità” imolaoggi.it
Russia, prendo il diploma da genitore it.insideover.com
Bancarotta, tre indagati: maxi sequestro da 387mila euro perugiatoday.it
Documentazione di conclusione incarichi PNRR a firma del Dirigente – Con modelli di attestazione conclusione ... perugiatoday.it
UFFICIALE! CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA IN PRIMA SERATA TRA NOVITÀ E CONFERME bubinoblog
Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 novembre 2025: Thomas in partenza, addio Hope?
Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 28 novembre 2025 su Canale5. ... ► comingsoon.it
Cesena Fiera capitale del vino della Romagna per i 60 anni dell’Associazione Italiana Sommelier
Girandola di degustazioni con oltre 400 vini in libero assaggio, abbinamenti finger food e piatti ... ► cesenatoday.it
Colpo al 10eLotto: vinti 20mila euro in paese
Si fa festa in Alto Adige, più precisamente a Merano, per l’ultima vittoria al concorso del 10eLot... ► trentotoday.it
Castellammare, tentano estorsione e gettano in mare un perito assicurativo: due arresti
Hanno minacciato un perito assicurativo per costringerlo a redigere la relazione relativa a un sinis... ► ilmattino.it
Lo sfogo dopo il cambio di gestore delle utenze: "Privacy, ma quando? Chi utilizza e smercia i miei dati?"
Scrive Marco: "Ho effettuato un cambio gestore per le utenze di casa 3 mesi fa, ogni giorno vengo ... ► cesenatoday.it
Toscana casa delle rarità botaniche: 62 specie di piante a rischio di estinzione, 41 esistono solo in Regione
In Toscana sono 62 le specie di piante a maggior rischio di scomparsa, concentrate soprattutto neg... ► pisatoday.it
Bancarotta, tre indagati: maxi sequestro da 387mila euro
“Fattispecie di bancarotta documentale, preferenziale e per distrazione”. Tre indagati - un impren... ► perugiatoday.it
“Non ricrescevano, a un certo punto mi fecero fare una sorta di test per vedere l’effetto”: la rivelazione di Collina sull’alopecia
“È una malattia che colpisce in maniera trasversale e crea una diversità”. Pierluigi Collina torna ... ► ilfattoquotidiano.it
'Ndrangheta, la Corte d'Assise d'appello conferma due ergastoli per l'omicidio di Bruno Ielo
La Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna all'ergastolo, con isolam... ► reggiotoday.it
Squalo attacca due ragazzi in Australia, morta una ventenne
(Adnkronos) – E’ finita in tragedia in Australia una mattinata su una spiaggia remota del Nuovo Gal... ► ildifforme.it
Sergio Casola presidente della sezione Artigianato di Fenailp Salerno
La Fenailp annuncia ufficialmente la nomina di Sergio Casola a presidente provinciale della Sezione... ► ildenaro.it
E se TikTok Shop puntasse al mercato di lusso?
TikTok Shop potrebbe diventare la nuova destinazione di shopping del lusso per borse e accessori: o... ► metropolitanmagazine
L'asta Leica da record con storiche fotocamere, da quella per Papa Francesco a quella per spie
Il modello più caro dell'asta è stato proprio quello dedicato al Pontefice argentino, venduto per 6,... ► wired.it
Acque verdi in Canal Grande, in corso di notifica daspo, denunce e sanzioni
Stanno per essere notificati i daspo urbani, le denunce e le sanzioni scattate sabato nei confront... ► veneziatoday.it
Garlasco e la bomba su Andrea Sempio: DNA su Chiara Poggi compatibile con il suo
Una mail di posta elettronica certificata cambia tutto. La genetista nominata dal Tribunale di Pavi... ► panorama.it
La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 con una nuova puntata speciale: quando in tv
Dopo il grandissimo successo della prima puntata, bissa l’appuntamento con La Ruota dei Campioni di... ► superguidatv.it
Verstappen, Maignan e i tennisti azzurri: uomini soli meglio delle macchine
Max che va oltre la potenza del mezzo, il portiere che para il rigore, la pressione degli alfieri di... ► gazzetta.it
Età pensionistica in aumento fino ai 70 anni nei Paesi Ocse: cresce anche il divario di genere
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le nuove proiezioni dell’Ocse Secondo il ‘Panorama delle Pensioni 2... ► dayitalianews.com
Scuole nel mirino dei ladri, rubati computer a Pago Veiano
Tempo di lettura: 2 minutiFurto nella notte a Pago Veiano. Ignoti hanno svaligiato le scuole, por... ► anteprima24.it
L’ultima intervista di Ornella Vanoni: il suo amore più grande la tradiva. “Sentivo l'odore delle altre”
È stato Aldo Cazzullo a fare l’ultima intervista a Ornella Vanoni e l’ha proposta nel suo martedì di... ► milleunadonna.it
Via Petrara risplende dopo oltre 40 anni: attivato il nuovo tratto di illuminazione pubblica
Ieri sera in via Petrara, è stato attivato il nuovo tratto di pubblica illuminazione, risultato di... ► reggiotoday.it
Cascina, restyling per il palazzo comunale di viale Comaschi
Importante finanziamento da oltre 820.000 euro al Comune di Cascina per il rifacimento del tetto d... ► pisatoday.it
Walter Veltroni, Nancy Brilli, Lodo Guenzi, Andrea Muzzi tra i protagonisti della stagione 2025/26 del teatro comunale di Cavriglia
Arezzo, 27 novembre 2025 – Al via da giovedì 8 gennaio la stagione 2025/26 del Teatro Comunale di C... ► lanazione.it
Così Trump proverà a sfruttare la sparatoria di Washington: attacchi a Biden, stretta su immigrazione e sicurezza ed espulsioni di massa
“Un atto di terrorismo”. È netta, priva di dubbi, la prima reazione di Donald Trump all’attacco di ... ► ilfattoquotidiano.it
Atalanta, l’obiettivo in Champions è un posto tra le prime otto per saltare i playoff
Bergamo, 27 novembre 2025 – Sogno ottavi di finale di Champions per l’Atalanta. Sogno realizzabile... ► sport.quotidiano.net
Hashish sul pullman, brigadiere libero dal servizio chiama i colleghi e al capolinea fa arrestare un 34enne
I carabinieri della compagnia di Corleone hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne per dete... ► palermotoday.it
Muriel: «Gasperini è molto esigente, in tanti non riescono a reggere i suoi ritmi»
L’ex attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha raccontato, al sito di Gianluca Di Marzio, alcuni mome... ► ilnapolista.it
Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara (scartato nel 2014) è compatibile con Sempio: ma c'è anche un secondo profilo maschile ignoto
Nel 2014 il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi fu considerato inutilizzabile perché troppo ... ► ilmessaggero.it
Mafia a Bari, 12 arresti: colpo al clan Strisciuglio, trovati i manoscritti con le formule per l'affiliazione
Dodici arresti a Bari: i Carabinieri smantellano il clan Strisciuglio, accusato di mafia, traffico d... ► virgilio.it
Eleonora Daniele versione mamma: le foto con la sua Carlotta e il (riservatissimo) marito
Eleonora Daniele immortalata in un raro momento di quotidianità con il marito Giulio Tassoni e la ... ► today.it
Aria di crisi in maggioranza: il sindaco richiama tutti alla 'responsabilità'
Aria di crisi nella maggioranza del sindaco Antonio Trombetta. Nella giornata di domani (28 novemb... ► casertanews.it
Le location di Stranger Things 5: dov’è stata girata la nuova stagione della serie dei fratelli Duffer
Le location di Stranger Things 5 nascono da luoghi reali in Georgia, con Jackson, Fayetteville e am... ► fanpage.it
La musica lirica e la poetica della Romagna, in concerto i soprani Elena Bertozzi e Isidora Prado Barra
Domenica 30 Novembre, alle ore 17, alla Sala Aurora di Palazzo Albicini, corso Garibaldi 80, Forlì... ► forlitoday.it
Spid a pagamento e wallet europeo, cosa cambia per milioni di italiani
Lo Spid sta diventando sempre più centrale per gli italiani, con ormai 41 milioni di persone che ha... ► quifinanza.it
Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 13ª giornata
Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo per il tr... ► gazzetta.it
Nuova stretta Ue: allarme per la pesca in Italia
Previsioni nere per il 2026 in tutti i mari del Paese, l'appello a Lollobrigida The post Nuova stre... ► lidentita.it
Made in Umbria, la produzione del Prosciutto di Norcia diventa modello per la tutela del territorio
"Sostenibilità e tutela dell’ambiente": sono le altre due parole chiave - oltre che quella princip... ► perugiatoday.it
Violenza tra polizia e tifosi dopo la vittoria del Flamengo: il video degli scontri
Una festa finita in scontri con la polizia. L'entusiasmo dei tifosi brasiliani del Flamengo, finalis... ► video.gazzetta.it
Alla (ri)conquista dell’America: le sfilate Cruise 2027 fanno rotta su New York e Los Angeles
Nel 2026 le sfilate Cruise migreranno di nuovo negli Stati Uniti. Da Gucci a Chanel, da Dior a Loui... ► iodonna.it
Papa Leone visita il mausoleo di Ataturk ad Ankara
Dopo essere atterrato all'aeroporto di Ankara, papa Leone XIV è giunto al mausoleo di Ataturk, padre... ► tgcom24.mediaset.it
Calciomercato Juve LIVE: i bianconeri non perdono di vista Maignan, novità sul futuro di Yildiz e Mckennie
di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: i... ► juventusnews24.com
Russia, prendo il diploma da genitore
Adesso è ufficiale: dal 2026, nelle scuole pubbliche del sistema educativo russo, saranno avviati ... ► it.insideover.com
"Stato contro Nolan", al Testori il legal drama a firma Stefano Massini
Sabato 29 novembre, alle ore 21, la Compagnia dell’Eclissi di Salerno arriva a Forlì per presentar... ► forlitoday.it
Lukaku, il rientro si avvicina: il belga sarà inserito in lista Champions puntando al Benfica
Conte pronto a inserire l’attaccante al posto dell’infortunato De Bruyne per la partita contro la sq... ► gazzetta.it
Grande Fratello, lo sfogo di Mattia Scudieri: "Non è adatto alla finale chi non sa fare le Nomination" (VIDEO)
Destabilizzato e deluso dalla motivazione con cui Anita Mazzotta lo ha nominato durante l'ultima pun... ► comingsoon.it
Verdone a RTL 102.5: “Dj per un giorno su Radiofreccia, ma la musica la decido io”
Carlo Verdone è stato ospite di RTL 102. 5 - in Protagonisti in compagnia di Francesco Fredella, Gi... ► iltempo.it
Tumori, polmone: oncologa Novello, ‘prevenzione passa da alleanza industria terzo settore’
(Adnkronos) – “I rapporti fra l’industria e il terzo settore sono fondamentali per cogliere veramen... ► ildifforme.it
Natalità: Mattarella, 'non siamo condannati a declino, futuro famiglie e società in nostre mani'
Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Occorre aiutare la vita a sbocciare e porre le persone al centro degli ... ► iltempo.it
“I confini non si cambiano con i carri armati”: l'inesistente piano di pace di un Occidente che si merita una lezione di portata storica
L'egemonia del dollaro su cui una Nazione si è illusa di costruire un ordine mondiale multipolare ... ► ilgiornaleditalia.it
In Italia si andrà in pensione dopo i 70 anni
I dati Ocse: l'età per lasciare il lavoro si alzerà sempre di più The post In Italia si andrà in pe... ► lidentita.it
Addio a Pam Hogg, la stilista punk rock che con i suoi colori ha conquistato anche Rihanna e Lady Gaga
Non solo moda, ma anche musica e tanto altro. Il mondo della creatività saluta uno dei talenti più a... ► vanityfair.it
Favola Corvi, dalle giovanili alla Serie A: il Parma punta sul giovane portiere
Edoardo ha debuttato in campionato e sabato al Tardini sarà confermato titolare al posto dell'infort... ► gazzetta.it
Com’è cambiata la moda dopo il Covid 19: evento esclusivo nell’atelier Legora
Lunedì 24 novembre 2025, nell’headquarter di Mariglianella dello stilista Alessandro Legora, si è t... ► ildenaro.it
Lo scontro sul piano di pace per l’Ucraina
“Non vedo l’ora di incontrare presto il presidente Zelensky e il presidente Putin, ma solo quando ... ► it.insideover.com
Auto clonate in Italia circolavano in Spagna, la Polizia stronca il traffico illegale
La Procura di Velletri e la Polizia di Stato hanno scoperto un'attività di riciclaggio di veicoli ru... ► gazzetta.it
Sciopero generale di 24 ore: "Blocchiamo tutto contro l'economia di guerra e il genocidio", il percorso del corteo
Anche la città di Torino si prepara a vivere una nuova giornata di forte mobilitazione in occasion... ► torinotoday.it
Torquato Tasso secondo Croce, reading di Francesca de Nicolais a Palazzo Filomarino
Proseguono gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare Un angolo di Napoli dalle pagine di Be... ► ildenaro.it
Picchia e colpisce al volto il padre mandandolo al pronto soccorso
Prima le minacce, poi un’aggressione e infine l’intervento delle forze dell’ordine. Si è conclusa ... ► trentotoday.it
Nando portato via da un brutto male: aveva solo 30 anni
Un grande lutto ha colpito la comunità di Giugliano. Nando De Cristofaro è morto a 30 anni. A port... ► napolitoday.it
Livorno, tentano di rubare 15 bottiglie di champagne da un supermercato: arrestati
Un 38enne e un 36enne, originari dell'Est Europa, sono stati arrestati per furto aggravato in conc... ► livornotoday.it
La Nike ha messo sotto contratto un bambino di 11 anni. Ma si può fare? (Marca)
Destiny Kosiso ha 11 anni e gioca nelle giovanili del Barcellona. La scorsa stagione il piccolo Des... ► ilnapolista.it
Annega la moglie nella vasca da bagno: condannato il marito che non sopportava l'idea del suo trasferimento in una clinica
Dopo anni di cure e dedizione per la moglie affetta da Alzheimer in stadio avanzato, il marito dec... ► today.it