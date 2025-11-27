A Frosinone in occasione della giornata mondiale contro l' Aids screening gratuiti

Frosinonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS (1° dicembre), la sanità ciociara scende in campo con una fondamentale iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione. La UOC Malattie Infettive della ASL di Frosinone, in stretta collaborazione con il Collettivo Ugualmente, ha organizzato per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - A Frosinone in occasione della giornata mondiale contro l'Aids screening gratuiti

