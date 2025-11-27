A Frosinone in occasione della giornata mondiale contro l' Aids screening gratuiti

In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS (1° dicembre), la sanità ciociara scende in campo con una fondamentale iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione. La UOC Malattie Infettive della ASL di Frosinone, in stretta collaborazione con il Collettivo Ugualmente, ha organizzato per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - A Frosinone in occasione della giornata mondiale contro l'Aids screening gratuiti

Scopri altri approfondimenti

In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, la UOC Malattie Infettive della ASL Frosinone in collaborazione con il Collettivo Ugualmente organizza una iniziativa di screening gratuiti. ?HIV ?EPATITE B ?EPATITE C ?SIFILIDE Non è necessar - facebook.com Vai su Facebook

ASL Frosinone – Screening gratuiti in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS - La giornata di screening rappresenta un’occasione concreta per avvicinarsi alla prevenzione in modo semplice, gratuito e responsabile, nell’interesse dell’intera comunità ... Da tunews24.it

Frosinone – Giornata Nazionale dell’Albero, Comune e studenti insieme per piantare 20 nuovi alberi alla Villa - Presenti il sindaco Mastrangeli, il suo vice e assessore all'Ambiente Scaccia, i consiglieri Chiappini e Renzi e l'agronomo Sarracin ... Lo riporta tunews24.it

Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini: perché si celebra, storia e iniziative in Italia - Scopri la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini: origini, principi fondamentali e iniziative in Italia per tutelare i più piccoli. alfemminile.com scrive