A Fregene un pino d’Aleppo in omaggio a Nanni Loy

Fiumicino, 27 novembre 2025 – È stato piantumato questa mattina a Fregene, presso il Parco Romeo Esuperanzi, un pino d’Aleppo dedicato a Nanni Loy, in occasione del centenario della sua nascita, donato dal Comitato Parco degli Artisti. Alla cerimonia erano presenti l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, i figli dell’artista e la figlia di Mario Carotenuto. Nanni Loy, attore, regista, sceneggiatore e autore televisivo di straordinario talento, inventore della candid camera, trascorse lunghi periodi della sua vita proprio a Fregene, dove si spense nel 1995. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale rinnova il ricordo di una figura che ha saputo unire creatività, ironia e capacità di osservare la società con uno sguardo unico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

