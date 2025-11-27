A dicembre e a gennaio la dimora di Papa Gregorio si accende di luce e musica

C'è un momento magico, quando la città moderna si addormenta e il passato riprende vita. Accade una volta alla settimana, la sera a Palazzo Boncompagni, dove le luci metropolitane cedono il passo al bagliore ancestrale delle candele. È in questo limbo sospeso tra presente e passato che prendono forma "Le Visite a Lume di Candela", un'esperienza che ha già conquistato il pubblico bolognese e che torna quest'anno con un programma ancora più ricco di emozioni. Tutti i venerdì, dal prossimo 28 novembre al 19 dicembre, e poi il 23 dicembre, antivigilia di Natale, la dimora di Papa Gregorio XIII si apre alle suggestioni della sera, offrendo non una semplice visita, ma un vero e proprio viaggio nel tempo in cui ogni visitatore diventa protagonista di una storia antica, accompagnato dalla luce tremolante delle candele che ricreano l'atmosfera del Cinquecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A dicembre e a gennaio la dimora di Papa Gregorio si accende di luce e musica

ORARI DI APERTURA Dal 14 dicembre all'11 gennaio, sabati e domeniche, il 24 e 26 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio dalle ore 14 alle 18. CHIUSO IL 25 E IL 31 DICEMBRE. PER PRENOTAZIONE VISITE FUORI ORARIO Marco: 331 3641105, Luciano: 339 - facebook.com Vai su Facebook

