Al termine di un lungo lavoro di squadra il comune di Grottammare ha varato un bel programma di manifestazioni per il periodo di Natale, con il coordinamento dell’assessore Eleonora Sacchini, del sindaco Alessio Piersimoni e la collaborazione della Pro loco e l’associazione Colori e sapori del Piceno. Sabato saranno accese le luminarie. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 10 nella Palestra Polivalente si aprirà il mercatino di Natale, stand a cura di artigiani ed hobbisti, con l’aggiunta di spettacoli di intrattenimento. Domenica 14 dicembre, Piazza Possenti e le vie del centro ospiteranno, dalle ore 10, i mercatini natalizi e dalle ore 11 verrà aperta l’area ludica presso il piano terra del Palazzo comunale con tanti giochi da tavolo e la musica dei Mistrafunky che alle ore 12, alle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Cupra è già tempo di Natale. Ecco il programma degli eventi