a corniolo tutta la magia del natale

A Corniolo prende il via la terza edizione del ' Villaggio di Natale ', manifestazione realizzata grazie ad un finanziamento Pnrr. "Il nostro borgo alle porte del Parco nazionale – precisa il presidente della Pro loco Corniolo-Campigna Leonardo Pisanelli – diventerà un vero villaggio in cui sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti. I volontari dell'associazione ce la metteranno tutta per accogliere le famiglie e i bimbi e creare l'atmosfera giusta". "Le prime due edizione sono state un successo, con le ambientazioni natalizie studiate e realizzate all'interno delle abitazioni – commentano la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini e l'assessore al turismo Franco Locatelli –.

