A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist superG Copper Mountain 2025 programma streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa negli Stati Uniti. Si tratta di un ritorno a Copper Mountain, che torna ad ospitare una gara del circuito maschile del Circo Bianco addirittura quarantanove anni dopo. In programma oggi c’è un superG, che segna anche l’esordio della velocità in questa stagione. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.00 C’è ovviamente grande attesa su Marco Odermatt, che sarà l’uomo da battere quest’oggi e poi anche domani in gigante. Nella velocità i primi rivali di Odermatt arrivano proprio da casa sua con i connazionale Stefan Rogentin, Alexis Monney e Franjo Von Allmen. 🔗 Leggi su Oasport.it

