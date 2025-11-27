A che ora Italia-Islanda oggi Qualificazioni Mondiali basket 2027 | programma tv streaming
L’Italbasket inizia il suo cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027! Oggi giovedì 27 novembre alle ore 20:00 a Tortona (Alessandria) gli azzurri affrontano l’Islanda nella prima finestra del girone sulla strada verso la prossima rassegna iridata. Si tratta anche del debutto di Luca Banchi da nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, con il coach toscano che dopo aver salutato la Lettonia ha accettato l’incarico per la panchina della rappresentativa del Belpaese sostituendo il dimissionario Gianmarco Pozzecco. Dopo l’impegno odierno Stefano Tonut e compagni voleranno in Lituania per affrontare la compagine baltica domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
