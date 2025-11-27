A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025 | programma 27 novembre tv streaming

Oggi giovedì 27 novembre si conclude la fase a gironi degli Europei 2025 di curling e incomincia la fase a eliminazione diretta: sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) la rassegna continentale entra nella sua fase calda e si delinea quale sarà la lotta per le medaglie di questo appuntamento che lancia la volata verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2024. Le prime quattro classifica dei round robin accederanno alle semifinali incrociate, l’Italia sarà protagonista. Alle ore 08.00 la Nazionale femminile scenderà sul ghiaccio per affrontare la Cechia: ultimo incontro del round robin per Stefania Constantini e compagne, obbligate a vincere e a sperare in risultati favorevoli dalle altre partite per accedere alle semifinali in programma alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

