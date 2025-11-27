Oggi giovedì 27 novembre si conclude la fase a gironi degli Europei 2025 di curling e incomincia la fase a eliminazione diretta: sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) la rassegna continentale entra nella sua fase calda e si delinea quale sarà la lotta per le medaglie di questo appuntamento che lancia la volata verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le prime quattro classifica dei round robin accederanno alle semifinali incrociate, l’Italia sarà protagonista. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 Alle ore 08. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025: programma 27 novembre, tv, streaming, quali partite sulla RAI