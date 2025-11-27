A causa del maltempo dirottato a Bari il volo Malpensa-Pescara

A causa del maltempo su Pescara è stato dirottato a Bari il volo proveniente da Milano Malpensa e previsto nell'aeroporto d'Abruzzo alle ore 7:05 di giovedì 27 novembre.Come informano dalla pagina Facebook “Amici dell'aeroporto d'Abruzzo”, l'aereo ha effettuato due tentativi di atterraggio, ma a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

