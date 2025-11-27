A Cadoneghe concerto–omaggio ad Umberto Marcato Ma quando torno a Padova…e tanti successi

Sabato 29 novembre alle ore 21, all’Auditorium Ramin di Cadoneghe (via Rigotti), si svolgerà il concerto “Ma quando torno a Padova: omaggio ad Umberto Marcato”, organizzato dalla Pro Loco di Cadoneghe in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un sentito tributo musicale degli artisti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - A Cadoneghe concerto–omaggio ad Umberto Marcato “Ma quando torno a Padova…e tanti successi”

Approfondisci con queste news

MARCO MOLIN e LE ISOLE SCOMPARSE della Laguna Torcellana Sabato 13 dicembre 2025, alle 17:00, all’Auditorium E. Ramin di Cadoneghe avremo il piacere di incontrare il prof. Marco Molin, fondatore e direttore del Centro Studi Torcellani, tra i maggior - facebook.com Vai su Facebook

A Cadoneghe concerto–omaggio ad Umberto Marcato “Ma quando torno a Padova…e tanti successi” - Sabato 29 novembre alle ore 21, all’Auditorium Ramin di Cadoneghe (via Rigotti), si svolgerà il concerto “Ma quando torno a Padova: omaggio ad Umberto Marcato”, organizzato dalla Pro Loco di Cadoneghe ... Segnala padovaoggi.it

Morto il cantautore Umberto Marcato: l'inno «Ma quando torno a Padova» e Sanremo - A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, aveva contribuito a rendere famosa nei Paesi Scandinavi e in Sudamerica la celebre «Volare» di Domenico Modugno. Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Umberto Marcato, morto il cantante melodico di "Ma quando torno a Padova": aveva 94 anni - Addio a Umberto Marcato, cantante melodico e noto per aver dato la sua voce alla canzone "Ma quando torno a Padova": aveva 94 anni. Scrive ilgazzettino.it