A Bodo la conferma | non c' è Juve senza Yildiz Ma se il rinnovo resta bloccato
Con il numero 10 in campo la Juve vince e segna di più e subisce meno. La trattativa per l'adeguamento del contratto, però, continua a non registrare passi avanti: Chelsea, Real Madrid e Arsenal tengono le antenne dritte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
