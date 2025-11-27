A Bodo la conferma | non c' è Juve senza Yildiz Ma se il rinnovo resta bloccato

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il numero 10 in campo la Juve vince e segna di più e subisce meno. La trattativa per l'adeguamento del contratto, però, continua a non registrare passi avanti: Chelsea, Real Madrid e Arsenal tengono le antenne dritte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Bodo la conferma: non c'è Juve senza Yildiz. Ma se il rinnovo resta bloccato...

