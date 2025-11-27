A 10 anni dal debutto su Netflix arriva la stagione finale di Stranger Things | tutto quello che c' è da sapere e il riassunto della serie cult

Amica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi quasi dieci anni dal debutto su Netflix di Stranger Things, e oggi la serie dei fratelli Duffer è un cult, tanto che già milioni di persone hanno visto i primi episodi dell’ultima stagione, usciti il 27 novembre. Ecco tutto quello che sappiamo su una delle serie più amate di sempre. Quando escono i nuovi episodi di Stranger Things. La quarta stagione di Stranger Things, uscita oltre due anni fa, ha totalizzato 140,7 milioni di visualizzazioni nel mondo, e la quinta si prepara a superare questo record. I primi quattro episodi del Volume 1 sono disponibili dalle 2 di notte del 27 novembre (che negli Usa è il Giorno del ringraziamento), il Volume 2, che comprende gli episodi 5, 6 e 7, sarà disponibile il 26 dicembre. 🔗 Leggi su Amica.it

