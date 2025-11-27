A 10 anni dal debutto su Netflix arriva la stagione finale di Stranger Things | tutto quello che c' è da sapere e il riassunto della serie cult

Sono trascorsi quasi dieci anni dal debutto su Netflix di Stranger Things, e oggi la serie dei fratelli Duffer è un cult, tanto che già milioni di persone hanno visto i primi episodi dell’ultima stagione, usciti il 27 novembre. Ecco tutto quello che sappiamo su una delle serie più amate di sempre. Quando escono i nuovi episodi di Stranger Things. La quarta stagione di Stranger Things, uscita oltre due anni fa, ha totalizzato 140,7 milioni di visualizzazioni nel mondo, e la quinta si prepara a superare questo record. I primi quattro episodi del Volume 1 sono disponibili dalle 2 di notte del 27 novembre (che negli Usa è il Giorno del ringraziamento), il Volume 2, che comprende gli episodi 5, 6 e 7, sarà disponibile il 26 dicembre. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A 10 anni dal debutto su Netflix, arriva la stagione finale di "Stranger Things": tutto quello che c'è da sapere e il riassunto della serie cult

Scopri altri approfondimenti

Patrizia Lady Trisha Cavaliere. Axynus · So Perfect. Il debutto al #fourseasons #milano della mia #shiva 2 anni fa . My life my love.my baby 2 anni di noi - facebook.com Vai su Facebook

A tre anni dal debutto, Rigoletto torna al @teatroallascala di Milano nel discusso allestimento di #MarioMartone, che rilegge il celeberrimo dramma verdiano come una accesa lotta di classe tra potenti e reietti. Sul podio #MarcoArmiliato. operalibera.net/wp/20 Vai su X

Il segreto di Absentia , la serie di quasi 10 anni fa che è schizzata in top 10 Netflix appena è stata aggiunta al catalogo - Se vi piacciono le serie di mistero, thriller e crimine (nonché Castle), Absentia è un appuntamento in ritardo ma imperdibile ... Da gqitalia.it

Netflix Italia compie 10 anni: le serie che ci hanno fatto sognare (e che meritano un rewatch) - Dieci anni fa Netflix arrivava in Italia rivoluzionando per sempre il nostro modo di guardare serie tv e film. dilei.it scrive

Netflix compie 10 anni in Italia: Napoli e la Campania nel cuore da un decennio - Dal 2015, il colosso americano dello streaming video fondato nel 1997 da Reed Hastings ha distribuito in tutto il mondo tramite la propria ... Da ilmattino.it