7 magnifici appuntamenti assolutamente da non perdere nel weekend a Como
Ultimo weekend di questo lungo novembre accompagnato dal meteo che almeno fino a sabato promette ancora giornale di sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana da vivere dunque tra nuove rassegne culturali e mostre indoor. Una guida con tutti gli eventi più importanti in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ciao a tutti vi ricordo gli ultimi 2 appuntamenti della band che sono Il 7 dicembre al Loft 23 E il 26 dicembre al Roru Cervignano del Friuli Ringrazio a nome di tutta la band per questi magnifici anni trascorsi assieme ? - facebook.com Vai su Facebook
7 magnifici appuntamenti assolutamente da non perdere nel weekend a Como - Ultimo weekend di questo lungo novembre accompagnato dal meteo che almeno fino a sabato promette ancora giornale di sole. Riporta quicomo.it