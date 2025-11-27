50 mila giovani entro il 2025 il difficile piano di macron per il servizio militare volontario

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'istituzione di un Servizio Volontario Nazionale e “puramente militare” di dieci mesi a partire dall'estate 2026, specificando che i volontari serviranno “esclusivamente sul territorio nazionale”. Il piano prevede la mobilitazione di 2000-3000 persone su base volontaria nel primo anno, con un obiettivo di 50mila entro il 2035. Aperto a uomini e donne francesi dai 18 anni in su, a partire dal 2026, durerebbe dieci mesi e offrirebbe uno stipendio compreso tra 900 e mille euro al mese. Questa mobilitazione potrebbe rispondere alla necessità di “acquisire il personale necessario” per sostenere un conflitto a lungo termine, ha dichiarato quest'estate il generale Pierre Schill, capo di Stato maggiore dell'esercito francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

