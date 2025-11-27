50 Cent risolve la causa per aggressione a pochi giorni dall’uscita del suo documentario Netflix su Sean Combs

Il rapper e produttore discografico chiude un contenzioso legale a poche ore di distanza dalla pubblicazione del film sulla piattaforma streaming. 50 Cent ha risolto una causa legale che lo vede coinvolto e accusato di aggressione e percosse. Il rapper ha chiuso la questione proprio a pochi giorni di distanza dal debutto del documentario di Netflix su Sean Combs 'P. Diddy'. La denuncia contro Curtis Jackson, alias 50 Cent, era stata presentata da Guadalupe de los Santos, che l'accusato di averlo aggredito a Los Angeles, nel settembre 2024, come si legge sul documento. La denuncia nei confronti di 50 Cent All'interno dell'esposto, de los Santos sostiene che il SUV di Jackson si sarebbe avvicinato mentre era fermo ad un semaforo: "La . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

