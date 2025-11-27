Scandendo in coro la richiesta “Free free Shahin”, circa 400 persone hanno acceso le luci di una fiaccolata che attraversa il centro di Torino. Il corteo è partito da piazza Castello e si è snodato verso via Pietro Micca, formando un lungo serpentone illuminato dalle fiaccole e dai cartelli. In testa alla manifestazione campeggia uno striscione con la scritta “Free Shahin Nobody Deported For Supporting Palestine”. Al centro della protesta c’è l’espulsione di Mohamed Shahin, 47 anni, imam della moschea di via Saluzzo, di origini egiziane ma in Italia da vent’anni. Il religioso è stato colpito da un provvedimento di espulsione, perché ritenuto dalle autorità di polizia “una minaccia concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

400 persone in strada per l'imam: l'espulsione per quelle frasi e l'esplosione del caso