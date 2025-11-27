3.300 posti in Agenzia online le graduatorie

I candidati potranno visionare le graduatorie finali accedendo, con le proprie credenziali, alla sezione riservata ai partecipanti sul “Portale unico del reclutamento”. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

posti per profili vari presso l'Agenzia Regionale Strategica per Lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo concorso per lavorare in Agenzia Piemonte Lavoro: sono disponibili 16 posti nel profilo di Assistente Amministrativo – Area degli istruttori Il bando è riservato a persone con disabilità, in stato di disoccupazione e in possesso del diploma di scuola s Vai su X

Concorso Agenzia delle Entrate Riscossione, 470 posti e bando online: requisiti e come inviare la domanda - È online il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’assunzione di 470 addetti alla riscossione su tutto il territorio nazionale. Si legge su fanpage.it

Assunzioni Agenzia delle Entrate 2025: forse entro Natale 3.300 immissioni dai concorsi - 300 profili che risulteranno vincitori delle prove di tre concorsi pubblici svoltisi negli ultimi tempi. Secondo msn.com

Concorso interno Agenzia delle Dogane 2024 per 839 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda - È online il bando di concorso per il passaggio di 839 assistenti interni all'area dei funzionari assunti con ... Lo riporta fanpage.it