29 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 29 novembre è il 333º giorno del calendario gregoriano. Mancano 32 giorni alla fine dell’anno solare.Proverbio del giorno: Per San Valeriano finisce la semina sul monte e sul piano.Oroscopo del 29 novembre 2025 – SabatoLe previsioni dell’Intelligenza Artificiale: amore, lavoro. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Oroscopo del 27 novembre 2025. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi - facebook.com Vai su Facebook
L'oroscopo degli imprevisti del 29 novembre: un elettrodomestico del Cancro si guasta - L'Ariete avrà a che fare con un mezzo in ritardo, un cambio di percorso o un appuntamento che slitta all’ultimo minuto ... Scrive it.blastingnews.com
Oroscopo weekend 29-30 Novembre 2025 - Scopri l’oroscopo del weekend 29 e 30 Novembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Segnala atomheartmagazine.com
Mercoledì 26 novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Silvestro Guzzolini (Abate) Proverbio del giorno: Se a novembre tira vento, guarda l’inverno che vien di ... Scrive trevisotoday.it