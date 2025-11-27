27 novembre Giorno del Ringraziamento | feste anche a Firenze
Firenze, 27 novembre 2025 –Oggi è il Thanksgiving Day (Giorno del Ringraziamento ), festa a stelle e strisce che, l’ultimo giovedì del mese di ogni anno, apre la stagione del Natale. Come tradizione, sarà il tacchino ripieno il protagonista della tavola. Un momento da trascorrere in famiglia, con pranzi a base di tacchino e parate per le strade. Il ‘Thanksgiving’ è iniziata come una tradizione tipica a stelle e strisce per la benedizione del raccolto e il completamento felice dell’anno trascorso, ma oggi è una festa che viene celebrata ovunque dagli americani (e non solo), anche in Toscana. Origini del giorno del Ringraziamento Le origini delle celebrazioni del Ringraziamento risalgono al 1621. 🔗 Leggi su Lanazione.it
