27 novembre Festa della Medaglia Miracolosa | l’apparizione e le infinite grazie che Maria concede a chi la porta

Il 27 novembre è dedicato alla commemorazione della Madonna della Medaglia Miracolosa apparsa in Rue du Bac a Santa Caterina Labouré con la promessa di grazie per chi avrebbe indossato questo oggetto sacro. Oggi ricorre la festa liturgica della Medaglia Miracolosa. La devozione risale all’apparizione della Madonna a Santa Caterina Labouré. La Vergine le apparve. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

