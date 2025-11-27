27 novembre Festa della Medaglia Miracolosa | l’apparizione e le infinite grazie che Maria concede a chi la porta
Il 27 novembre è dedicato alla commemorazione della Madonna della Medaglia Miracolosa apparsa in Rue du Bac a Santa Caterina Labouré con la promessa di grazie per chi avrebbe indossato questo oggetto sacro. Oggi ricorre la festa liturgica della Medaglia Miracolosa. La devozione risale all’apparizione della Madonna a Santa Caterina Labouré. La Vergine le apparve. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Approfondisci con queste news
? Domenica 30 novembre, in occasione della Festa della Toscana, il Gruppo Culturale Ippolito Rosellini propone il seminario: “La ‘rivoluzione’ massonica toscana e il Granduca Pietro Leopoldo benefattore dell’Umanità”, a cura del professor Giovanni Rani - facebook.com Vai su Facebook
Festa della Madonna della medaglia miracolosa: Santo rosario e Messa in Cattedrale - Festa della Madonna della medaglia miracolosa: Santo rosario e Messa in Cattedrale Oggi 27 novembre, in Cattedrale, la ... Riporta marsicalive.it
Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa, 27 novembre 2025/ Oggi si contempla un oggetto speciale - Il 27 novembre alle 17 si celebra la Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa, che ricorda la storia delle apparizioni alla suora Caterina Labourè. Come scrive ilsussidiario.net
27 novembre, santo del giorno: Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa - Il 27 novembre dello stesso anno avvenne l’apparizione decisiva: Caterina vide Maria in piedi su un globo, con le mani aperte da cui scaturivano raggi luminosi, simbolo delle grazie che Dio concede ... erreemmenews.it scrive