27 novembre 1798 | la rivolta antifrancese di Viterbo e il trasporto straordinario della macchina
Il coraggio non teme l’autorità. Non c’è frase migliore di questa, tratta da “I miserabili” di Victor Hugo, per descrivere quello di cui furono capaci i viterbesi di fine ‘700, esattamente 227 anni fa. Quella del 27 novembre non è una data qualsiasi per la città dei Papi, visto che in questo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Com'eri vestita?" Una domanda che, troppo spesso, viene rivolta alle donne vittime di violenza sessuale. Una domanda che ferisce, che giudica, che colpevolizza. Una domanda che non dovrebbe esistere. • Il 25 novembre 2025 alle ore 9:30, in occasione de - facebook.com Vai su Facebook