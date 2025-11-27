25 candeline per il River to River | al Cinema La Compagnia il meglio dell’India contemporanea

FIRENZE – Un quarto di secolo di dialogo tra culture. Il River to River Florence Indian Film Festival spegne 25 candeline e si regala un’edizione speciale. Dal 5 al 10 dicembre, il Cinema La Compagnia ospiterà l’unico evento in Italia interamente dedicato alla cinematografia indiana. La manifestazione, diretta da Selvaggia Velo, racconterà l’India di oggi attraverso oltre venti opere tra lungometraggi, documentari e corti. Un programma ricco, con un occhio di riguardo alle registe donne e temi attuali come le dinamiche familiari, l’ambientalismo e la questione di genere. Per l’anniversario arrivano grandi nomi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it