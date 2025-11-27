20 viaggi in bus gratis per chi assiste i non autosufficienti

La Giunta comunale ha dato il via libera all'Ecoticket per caregiver, una iniziativa volta a sostenere chi si dedica all'assistenza di familiari con limitata autonomia o non autosufficienti. La misura, approvata con lo stanziamento delle risorse dedicate, rafforza le politiche di supporto già. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

20 viaggi in bus gratis per chi assiste i non autosufficienti

