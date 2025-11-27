10 giochi Bethesda ignorati che meritano più attenzione
Nel panorama videoludico, alcune produzioni spesso passano inosservate nonostante il loro valore intrinseco e il contributo che apportano al settore. Bethesda, storico sviluppatore e publisher, è nota per alcune delle più grandi franchise come Fallout, The Elder Scrolls e DOOM. Dietro alle sue produzioni di successo, esistono molte altre opere meno conosciute che meritano una maggiore attenzione. Questo articolo ripercorre alcune di queste, evidenziando produzioni che, benché poco sponsorizzate o ricordate, presentano caratteristiche e qualità distintive. giochi poco noti di Bethesda e appartenenti ad altre partnership. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Todd Howard ha ammesso che in quel di Bethesda sono intenzionati a pubblicare più giochi a sorpresa, visto che i giocatori hanno la soglia dell’attenzione bassa. (Trovate il link della notizia nel primo commento) Vai su Facebook
Bethesda Italia (@bethesda_it) / Posts / X Vai su X