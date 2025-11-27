10 anime che meritavano più attenzione

Il panorama degli anime prodotti negli ultimi anni è ricco di titoli di grande qualità che, pur ricevendo riconoscimenti e apprezzamenti di nicchia, spesso non riescono a ottenere la visibilità che meriterebbero. Alcune opere, infatti, sono passate sottotraccia rispetto a successi di vasta risonanza, ma rimangono vere e proprie gemme per gli appassionati del genere. Di seguito, un approfondimento su alcune fra le produzioni più sottovalutate, caratterizzate da storie coinvolgenti, animazioni innovative e tematiche profonde. shadows house. Shadows House si distingue per un’atmosfera gotica e misteriosa, ambientata in un elegante maniero abitato da bambole viventi che fungono da custodi e facce di una famiglia aristocratica di ombre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

