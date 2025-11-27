007 occidentali e pista russa | ecco chi potrebbe esserci dietro le rivelazioni degli audio sull' Ucraina

È caccia alla talpa dopo la pubblicazione da parte dell'agenzia Bloomberg del contenuto della telefonata avvenuta il 14 ottobre tra Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump, e Yuri Ushakov, consigliere diplomatico di Vladimir Putin. Nel corso della conversazione della durata di cinque minuti l'imprenditore immobiliare sostiene di sapere " cosa serve per raggiungere un accordo di pace: il Donetsk e forse uno scambio di territori da qualche parte ". Witkoff dispensa inoltre consigli su come comportarsi con il presidente Usa e suggerisce la stesura di un piano di pace simile a quello siglato per Gaza confermando così i sospetti sull'assenza di equidistanza tra Ucraina e Russia e sull'effettiva matrice russa della proposta per la pace con Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 007 occidentali e pista russa: ecco chi potrebbe esserci dietro le rivelazioni degli audio sull'Ucraina

