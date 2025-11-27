? La Tenerezza di Alessandra Amoroso Mamma | Lo Scatto Rubato da Emma Marrone

Dopo la nascita della figlia Penelope, Alessandra Amoroso si prende una pausa dai social. È l’amica di sempre, Emma Marrone, a rompere il silenzio con una foto intima e una dedica affettuosa: “Pezza e pezzettina di cuore”. L’Intimità della Neo Mamma Alessandra Amoroso è diventata mamma il 6 settembre 2025, dando alla luce Penelope, frutto . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? La Tenerezza di Alessandra Amoroso Mamma: Lo Scatto “Rubato” da Emma Marrone

