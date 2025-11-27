? Addio ad Alessandro Tomei | Scompare a 53 Anni il Virtuoso del Sax Amato da Baglioni

Lutto nel mondo della musica italiana per la scomparsa del noto sassofonista, clarinettista e flautista. Claudio Baglioni lo ricorda sui social: “Ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso”. L’Addio del Mondo della Musica È un giorno di lutto per la musica italiana a causa della scomparsa di Alessandro Tomei, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Addio ad Alessandro Tomei: Scompare a 53 Anni il Virtuoso del Sax Amato da Baglioni

Approfondisci con queste news

“Buon viaggio Alessandro” È morto il sassofonista Alessandro Tomei, aveva 53 anni, poco fa il triste addio di Claudio Baglioni - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Alessandro Capasso, #cantante del #Modena #Gospel Chorus che partecipò anche a #TheVoice: «Persona buona, grande musicista» - #Musica #TheVoiceSenior Vai su X

LUTTO Addio al maestro Alessandro Tomei, sax di Claudio Baglioni - La sua straordinaria versatilità lo ha inoltre condotto sui palchi teatrali più prestigiosi, partecipando a tour di successo. Si legge su msn.com

Addio ad Alessandro Tomei, cuore ciociaro e sax di Baglioni - È morto, dopo una brutta malattia, il sassofonista - ciociariaoggi.it scrive

Baglioni, il lutto e l’addio al maestro Alessandro Tomei: “Buon viaggio”. La scomparsa e le cause della morte - Il cantautore ha salutato il sassofonista, nome di spicco della scena jazz italiana morto all’età di 53 anni: in carriera collaborò anche con Ornella Vanoni ... Segnala libero.it