? La Vedova Scaltra di Goldoni al Quirino | Caterina Murino Incarna la Rivoluzione Femminile
L’opera, punto di svolta tra la Commedia dell’Arte e la commedia di carattere, torna in scena con la regia di Giancarlo Marinelli. La performance di Caterina Murino nei panni di Rosaura esalta l’attualità del tema della donna fiera e padrona del proprio destino. Il Valore Storico della Commedia Goldoniana “La vedova scaltra” di Carlo Goldoni, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
