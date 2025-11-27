? Maria De Filippi Gioca a Burraco Online a Belve Sotto il Nickname Cattivik | La Reazione Epica dello Sconosciuto

Ospite di Francesca Fagnani, la conduttrice Mediaset svela la sua passione per il burraco online e, in diretta, scambia battute con uno sfidante che, incredulo davanti alla sua vera identità, risponde: “Sì certo e io sono il Papa”. La Doppia Identità di Maria De Filippi Nella puntata del 25 novembre di Belve, Maria De Filippi . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Maria De Filippi Gioca a Burraco Online a Belve Sotto il Nickname “Cattivik”: La Reazione Epica dello Sconosciuto

