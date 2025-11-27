?? Mara Venier Un Racconto a Cuore Aperto | Dal Provino con Tinto Brass Agli Amori con Calà Arbore e Carraro

La celebre conduttrice ripercorre in un’intervista al Corriere della Sera gli amori più importanti – Jerry Calà e Renzo Arbore – e il matrimonio con Nicola Carraro, “il grande amore” che era nel suo destino, come le predisse una cartomante. Mara Venier: Gli Inizi a Roma e Il “No” a Tinto Brass Mara Venier, che . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?? Mara Venier, Un Racconto a Cuore Aperto: Dal Provino con Tinto Brass Agli Amori con Calà, Arbore e Carraro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da Mara Venier ad Antonella Clerici, le over 50 si fanno conquistare dai tatuaggi (ma non mancano neppure gli uomini, come Carlo Calenda). Una moda destinata a fare tendenza? - facebook.com Vai su Facebook

Mara Venier: “Quando stavo con Renzo Arbore ho perso un bambino a cinque mesi e mezzo di gravidanza” - Mara Venier racconta in un'intervista il momento, doloroso e delicato, della perdita di un figlio che aspettava da Renzo Arbore a cinque mesi e mezzo di ... Da fanpage.it

Mara Venier: «Il figlio perso con Arbore un grande dolore. Il provino per Tinto Brass? Sua moglie mi chiese una cosa, io rifiutai e finì lì» - «Perché io in fondo un po’ sono rimasta la ragazza di Venezia, cresciuta a Mestre, che nel ’68 venne a Roma per cantarle al marito». Riporta msn.com

Mara Venier si racconta: quel provino con Tinto Brass e gli amori più importanti - La conduttrice ripercorre vita e carriera tra aneddoti e sentimenti, dal primo matrimonio all'arrivo a Roma, fino alla storia con Nicola Carraro, la più importante ... Lo riporta iodonna.it