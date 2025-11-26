Zwolle-Heerenveen venerdì 28 novembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Dopo la vittoria sull’AZ Alkmaar del turno precedente, le ambizioni dell’Heerenveen sono più che mai quelle di entrare come minimo tra le prime otto della classifica di Eredivisie, mentre lo Zwolle, nonostante i quattro punti nelle ultime due giornate, ha un solo punto di margine sulla zona retrocessione. Questa la situazione alla vigilia della sfida . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

