Zootropolis 2 – un ritorno travolgente nella città degli animali | La recensione in anteprima

Dopo oltre un decennio dal successo mondiale di Zootropolis, Disney torna a raccontare la metropoli più vivace e sorprendente del mondo animale con un sequel che non delude le aspettative. Zootropolis 2 non è solo un’ulteriore avventura di Judy Hopps e Nick Wilde, ma una storia che affronta temi attuali con leggerezza, ironia e una sorprendente profondità emotiva. Il film riesce a conquistare sia il pubblico giovane, con gag e animazioni spettacolari, sia gli adulti, offrendo riflessioni intelligenti su amicizia, giustizia e diversità. Trama:. In questa nuova avventura, Judy Hopps, la coniglietta poliziotto più tenace della città, e Nick Wilde, il furbo volpacchiotto che ormai è il suo partner inseparabile, si trovano a dover risolvere un misterioso caso che minaccia l’equilibrio di Zootropolis. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Zootropolis 2 – un ritorno travolgente nella città degli animali: La recensione in anteprima

