Zootropolis 2 previsto un debutto record al box-office | cosa dicono le prime reazioni sul sequel Disney?

Movieplayer.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono arrivate le prime reazioni della stampa al nuovo film d'animazione Disney che già prevede un incasso record al suo debutto nelle sale e probabilmente ci si aspetta uno dei migliori risultati dell'anno È in arrivo un grande successo al botteghino. Il film d'animazione Disney Zootropolis 2 è sulla buona strada per diventare uno dei film con il maggior incasso al botteghino del 2025. Il sequel punta a superare i 150 milioni di dollari negli Stati Uniti nei primi cinque giorni di programmazione, un risultato già di per sé impressionante. Tuttavia, è a livello internazionale che i numeri sembrano davvero sbalorditivi: secondo gli analisti, il film dovrebbe registrare un incasso di oltre 200 milioni di dollari solo in Cina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

