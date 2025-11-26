Sono arrivate le prime reazioni della stampa al nuovo film d'animazione Disney che già prevede un incasso record al suo debutto nelle sale e probabilmente ci si aspetta uno dei migliori risultati dell'anno È in arrivo un grande successo al botteghino. Il film d'animazione Disney Zootropolis 2 è sulla buona strada per diventare uno dei film con il maggior incasso al botteghino del 2025. Il sequel punta a superare i 150 milioni di dollari negli Stati Uniti nei primi cinque giorni di programmazione, un risultato già di per sé impressionante. Tuttavia, è a livello internazionale che i numeri sembrano davvero sbalorditivi: secondo gli analisti, il film dovrebbe registrare un incasso di oltre 200 milioni di dollari solo in Cina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zootropolis 2, previsto un debutto record al box-office: cosa dicono le prime reazioni sul sequel Disney?