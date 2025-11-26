Zootropolis 2 previsto un debutto record al box-office | cosa dicono le prime reazioni sul sequel Disney?
Sono arrivate le prime reazioni della stampa al nuovo film d'animazione Disney che già prevede un incasso record al suo debutto nelle sale e probabilmente ci si aspetta uno dei migliori risultati dell'anno È in arrivo un grande successo al botteghino. Il film d'animazione Disney Zootropolis 2 è sulla buona strada per diventare uno dei film con il maggior incasso al botteghino del 2025. Il sequel punta a superare i 150 milioni di dollari negli Stati Uniti nei primi cinque giorni di programmazione, un risultato già di per sé impressionante. Tuttavia, è a livello internazionale che i numeri sembrano davvero sbalorditivi: secondo gli analisti, il film dovrebbe registrare un incasso di oltre 200 milioni di dollari solo in Cina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
