Zootropolis 2 Nick e Judy potrebbero stare insieme sul serio? La doppiatrice originale dice la sua

Coppia non solo di sbirri, ma anche sentimentale? Da quasi dieci anni una buona porzione di fan sogna un legame più forte tra Judy Hopps e Nick Wilde. Ora che Zootropolis 2 è arrivato al cinema, la questione si riaccenderà senz'altro. Ginnifer Goodwin dice la sua. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Zootropolis 2, Nick e Judy potrebbero stare insieme sul serio? La doppiatrice originale dice la sua

